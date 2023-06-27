Госдеп США согласился на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом Фото: REUTERS

США согласились на вывоз из страны российских дипломатов, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов», - сказал Миллер.

По его словам, в Белом доме ожидают, что и Россия будет поддерживать открытыми транспортные каналы для дипломатов и грузов в отношении посольства США в Москве.

Миллер уточнил, что речь идет о чартерном рейсе, призванном забрать российских дипслужащих.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мария Захарова пояснила, что правительственный самолет вылетел из Москвы в Вашингтон, чтобы забрать оттуда российских дипломатов, у которых истек срок пребывания в США.

Она подчеркнула, что в этом нет никаких сенсаций. Борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания.

По словам Захаровой, речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе, которые наложили власти США на российские заграничные учреждения.