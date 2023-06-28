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НовостиПолитика27 июня 2023 21:11

Российские снайперы прикрыли спецназ и подавили огневые точки противника в ЛНР

Кроме того, бойцы предотвратили подход подкрепления противника
Сергей ГАПЧУК
Российские снайперы прикрыли спецназ и подавили огневые точки противника в ЛНР

Российские снайперы прикрыли спецназ и подавили огневые точки противника в ЛНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли действия группы спецназа во время захвата опорного пункта противника на Краснолиманском направлении, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи, …военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава», - говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что с началом действий спецназа, снайперы подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход группы.

«Кроме этого, военнослужащие предотвратили подход подкрепления противника», - добавили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, в мае 2023 года российские снайперы двумя выстрелами уничтожили украинского корректировщика, который следил за передвижением войск РФ в Марьинке.

Боец пояснил, что они с напарником обнаружили цель, увидели тепловое изображение в проеме двери, посчитали расстояние и с поправкой сделали два выстрела.

Ранее Минобороны России сообщало, что на Южно-донецком направлении была пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов.