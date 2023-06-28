CNN: Тело, найденное в горах Калифорнии, принадлежит актеру Джулиану Сэндсу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тело, обнаруженное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актеру Джулиану Сэндсу, известному по ролям в фильмах «Чернокнижник» и «Комната с видом», об этом сообщил телеканал CNN.

«Причина смерти все еще расследуется», - приводит телеканал заявление офиса шерифа округа Сан-Бернардино.

Как писал сайт KP.RU, 25 июня газета Mail On Sunday сообщила, что в горах Калифорнии отдыхающие туристы обнаружили человеческие останки.

Издание уточнило, что туристы обнаружили тело ранним утром в субботу. Оно находилось в районе пика Маунт-Болди. Найденное тело было передано в офис коронера, который должен проводить процедуру его идентификации.

Напомним, 19 января телеканал KABC рассказал, что британский актер Джулиан Сэндс, известный зрителям по роли злодея-колдуна в фильме ужасов «Чернокнижник», пропал в горах в штате Калифорния в США. 65-летний мужчина стал одним из двух пропавших туристов в горах.

Семья Сэндса, отдыхавшего в горной местности в районе Маунт-Балди, заявила о его исчезновении еще 13 января 2023 года.