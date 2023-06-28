Число погибших при обрушении многоэтажки в Александрии увеличилось до девяти Фото: REUTERS

Число погибших в результате обрушения многоэтажного дома в египетском городе Александрия увеличилось до девяти, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление местного управления гражданской обороны.

«На данный момент число погибших увеличилось до девяти», - сказано в заявлении.

Местные СМИ заявили, что правоохранительные органы задержали владельца и четырех подрядчиков обрушившегося жилого дома.

Как писал сайт KP.RU, 26 июня египетская газета Al-Ahram сообщила, что в городе Александрия на севере Египта обрушилось 13-этажное здание. Это произошло в районе Эль-Монтаза, под завалами остались сотни отдыхавших там людей.

Губернатор города сообщал, что спасательные бригады занимались поисками пострадавших, оказавшихся под бетонными обломками. Их точное количество оставалось неизвестным.

Министр здравоохранения Египта Амир Тахио уточнил, что четыре человека были доставлены в больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. Пострадавшие были не из числа проживавших в рухнувшем доме - все четверо проходили мимо, когда здание стало разваливаться.