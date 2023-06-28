Дональд Трамп заявил, что Китай полностью контролирует президента США Байдена Фото: REUTERS

Президент Джо Байден находится под полным контролем Китая, об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.

Политик отметил, что Белый дом не реагирует на сообщения о деятельности КНР на Кубе, связав это с якобы имевшим место получением семьей Байдена денег от китайских компаний.

По словам экс-президента, «Джо Байден - скомпрометировавший себя президент».

«В Китае знают, насколько он скомпрометирован. У них есть над ним полный контроль... Китай владеет Байденом», - подчеркнул Трамп.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня президент США Джо Байден в грубой форме отреагировал на вопрос журналиста, касающийся подозрений в коррупции.

По окончании мероприятия в Белом доме репортер спросил у президента США, почему тот фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве «большого человека».

Ранее конгрессмен Джексон потребовал от правоохранительных органов обнародовать записи переговоров президента Джо Байдена с руководством украинской компании Burisma, если таковые находятся в распоряжении ФБР.

Напомним, с 2014 по 2019 годы сын Джо Байдена - Хантер Байден был членом совета директоров крупнейшего украинского энергоконцерна Burisma, заработав на этом 2 миллиона долларов. В эти годы Байден-старший был вице-президентом Америки.