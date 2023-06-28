Посольство РФ в США: Вашингтон одержим идеей нанести поражение России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для Белого дома жизни украинцев ничего не значат, а Вашингтон одержим идеей нанести России стратегическое поражение, об этом заявило посольство РФ, комментируя новый пакет военной помощи Украине.

«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение», - говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат.

«Искореженная техника, дымящаяся на полях Донбасса и Новороссии, - это лучший ответ тем, кому не терпится привести в исполнение иллюзорные геополитические планы», - добавили в посольстве.

Как писал сайт KP.RU, 27 июня пресс-служба Пентагона заявила, что США выделяют новый пакет помощи Украине на сумму в полмиллиарда долларов. В него войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot.

Помимо этого, в новый пакет войдут 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти для ремонта американских систем.

13 июня Пентагон сообщал, что администрация Джо Байдена на фоне потерь западной бронетехники в зоне проведения спецоперации выделит Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 325 миллионов долларов.