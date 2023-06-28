WSJ: США планируют введение новых ограничений на экспорт чипов в Китай Фото: REUTERS

Администрация Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт чипов и облачных сервисов в Китай, используемых для технологий искусственного интеллекта, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена обсуждает новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай в связи с ростом обеспокоенности из-за технологической мощи в руках противников США», - отмечается в статье.

По данным издания, помимо поставок микропроцессоров, под экспортными ограничениями также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта.

Как писал сайт KP.RU, ранее издание Politico со ссылкой на источники в Белом Доме, сообщило о намерении властей США объявить о беспрецедентных ограничениях американских инвестиций в Китай. По сообщению издания, ограничения планировалось направить на технологическое и военное сдерживание КНР.

Издание отмечало, что власти США уже обсуждают с американскими предпринимателями возможные ограничения. Подчеркивалось, что новые ограничения заставят бизнесменов уведомлять о новых инвестициях в технологии КНР, а также запретят некоторые сделки в критических сферах.

В свою очередь в Китае заявили, что Вашингтон занимается «научно-технической травлей», вводя ограничения на экспорт микроэлектроники в страну. США делают это исключительно ради собственных интересов и сохранения гегемонии.