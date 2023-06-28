«Буквально клоун-убийца»: Американцы разгневаны заявлением Зеленского

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Зеленского о военной помощи Киеву Фото: REUTERS

Пользователи Twitter из США подвергли критике очередное заявление Зеленского, который поблагодарил Белый дом за очередной пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов.

Зеленский на своей странице в соцсети выразил благодарность президенту Байдену и всем американцам за поставки оружия.

«Буквально клоун-убийца... перестаньте убивать своих собственных людей», - заявила Anna.

Trevor выразил сомнение, что «украинские мужчины, которых вы заставляете воевать в этом конфликте, чувствуют то же самое».

Right Designs подчеркнул, что поэтому он перестал платить налоги. «Пусть Украина и Россия сами улаживают свои разногласия, не обкрадывая меня и мою семью».

Sentletse с иронией отметил, что «больше бюджета на ваш кокаин».

«Бесконечные траты на Украину, в то время как американские города испытывают нужду», - с сожалением подытожил Joseph Pino.

Как писал сайт KP.RU, 27 июня Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты выделяют новый пакет помощи Украине на сумму в полмиллиарда долларов. В него войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot.

Помимо этого туда войдут 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти для ремонта американских систем.

13 июня Пентагон заявлял, что администрация Джо Байдена на фоне потерь западной бронетехники в зоне проведения специальной военной операции выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму до 325 миллионов долларов.

Напомним, ранее Зеленский неоднократно подвергался критике в соцсети за его нежелание урегулировать конфликт на Украине мирным путем, затягивание военного противостояния с Россией, постоянные требования к Западу о военной и финансовой помощи Киеву.

Так, пользователи раскритиковали публикацию Зеленского об американском законопроекте о передаче российских активов Киеву, назвав это воровством. Кроме того, высмеяли его слова о якобы солидарности большей части стран с киевской формулой мира.