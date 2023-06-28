Что произошло в ночь на 28 июня

Кулеба: Киев пригласили только на проходящий на полях саммита НАТО совет Фото: REUTERS

Киев получил приглашение принять участие только во встрече «на полях» саммита НАТО в Вильнюсе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба пояснил, что Киев получил приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита.

Он пожаловался, что в НАТО отсутствует однозначная позиция относительно членства Украины в альянсе.

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Глава региона отметил, что среди погибших был экипаж Ка-52 – подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.

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