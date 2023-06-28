В России предложили ограничить наценку на отечественные автомобили

“Известия”: НСЗПП предложил ограничить максимальную наценку на отечественные автомобили Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил ограничить для дилеров размер наценки на отечественные автомобили.

“Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превысить 15%. С такой инициативой к премьеру Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей”, — сообщили в газете “Известия”.

В НСЗПП отмечают, что по данным “Автостата” средняя цена автомобилей с начала 2022 года к текущему моменту выросла более чем на 30 процентов, и такая динамика обусловлена искусственным завышением цен дилерами.

Напомним, ранее в “Автостате” сообщали, что по отношению к показателям прошлого года продажи автомобилей в России выросли в 2,6 раза, однако в денежном выражении рост составил аж в 3 раза — специалисты объясняют это подорожанием цен новых автомобилей. Вторая причина — люди привыкли к новым ценам и поняли, что дешевле не будет.