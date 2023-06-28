Синоптик Тишковец: июль в центральной части России будет жарким и засушливым

В центральной России температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первый летний месяц в центральной части России выдался достаточно сухим и прохладным – осадков выпало на 40% меньше нормы, а средняя температура воздуха была ниже климатической нормы.

"Недобор по небесной влаге по итогам первого летнего месяца может составить 40% от положенного лимита. По температуре до конца месяца выправится отставание от нормы", — сказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

Также синоптик рассказал, что в июле средняя температура наоборот немного превысит норму и будет достаточно солнечным и сухим. По его словам, норма для центральных регионов России в июле – 10-15 градусов ночью и 22-27 градусов в дневные часы.

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