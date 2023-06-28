Замминистра финансов Сазанов допустил возврат к налогу на сверхприбыль в будущем

3аместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщил, что в случае высокого дефицита бюджета РФ и при сверхдоходах бизнеса гипотетически может быть возвращен налог на сверхприбыль.

“Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя”, — заявил Сазанов РИА Новости.

Также он подчеркнул, что данный вид налога возник сразу по двум причинам: в России “сформировался существенный дефицит бюджета”, при этом у крупных компаний возникли “конъюнктурные сверхдоходы”.

Напомним, проект закона о налоге на сверхприбыль был одобрен правительством России в середине июня. При этом налог не затронет компании, зарегистрированные после 2022 года, а также предприятия с доналоговой прибылью в 2021 и 2022 годах менее одного миллиарда рублей.