The Week: развитие ИИ грозит уничтожением человечества в ближайшее время

The Week: развитие ИИ в скором времени может привести к уничтожению человечества Фото: Shutterstock

Американский журнал The Week со ссылкой на ученых и инженеров заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) уже в ближайшие годы может привести к вымиранию человечества.

“Более 350 исследователей и инженеров искусственного интеллекта недавно выступили с предупреждением о том, что ИИ представляет опасность, сравнимую с рисками пандемий и ядерной войны”, — пишут авторы статьи.

Также издание приводит слова “крестного отца ИИ” Джеффри Хинтона, по мнению которого, подобный сценарий уже не является научной фантастикой, поскольку, с текущими стремительными темпами развития, ИИ может стать умнее людей уже через пять лет.

Авторы статьи подчеркнули, что риски связаны не только с возможностью использования подобных систем террористами — в какой-то момент ИИ может увидеть в человечестве помеху для собственных целей и уничтожить его.

Сайт KP.RU рассказывал об одном изъяне искусственного интеллекта, который, возможно, никогда не получится преодолеть. Речь идет не о несовершенстве программного обеспечения или “железа”, а о фундаментальных законах математики. Некоторые ученые считают, что машину принципиально не возможно научить самокритике и сделать так, чтобы она признавала свои ошибки.

Также недавно “Комсомолка” рассказывала об “открытом письме 1000 ученых” с призывом немедленно ввести мораторий на разработки в области искусственного интеллекта, в частности прекратить обучение чат-ботов более мощных, чем GPT-4.