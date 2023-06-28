В РФ захотели разрешить магазинам раздавать продукты с истекающим сроком давности

В РФ предложили разрешить магазинам раздавать продукты с истекающим сроком давности Фото: Олег УКЛАДОВ

В России хотят разрешить магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности, соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.

Как передают «Известия» со ссылкой на документ, «на этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства». По мнению авторов законопроекта, бесплатная раздача продуктов питания с истекающим сроком годности могла бы решить эту проблему, однако пока торговым сетям это невыгодно.

Согласно документу, магазины могут не платить налог на добавленную стоимость (НДС) с таких продуктов. Сейчас они имеют право не перечислять НДС только с выброшенной продукции с истекшим сроком годности.

Законопроект, считают депутаты, позволит «одновременно решить проблему последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп». Из списка продуктов, которые могут быть безвозмездно переданы людям, предлагается исключить детское и диетическое питание, а также алкоголь.