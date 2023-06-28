Зампред ЦБ Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании Фото: Shutterstock

Банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании, предупредил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Ставка 7,5% соответствовала тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4%. Баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную, поэтому на предстоящем заседании совета директоров допускают возможность повышения ключевой ставки», – сообщил он журналистам.

В настоящее время в России наблюдается расширение внутреннего спроса со стороны частного и государственного секторов, добавил зампред Банка России.

Как писал сайт KP.RU, в июне Центробанк в очередной раз принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Она не меняется с сентября 2022 года.

Напомним, ранее в ЦБ РФ отмечали, что планируют вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% к 2025 году. В таком случае экономика будет в своем потенциале и предотвратит рост инфляции, заявили в Центробанке.