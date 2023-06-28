Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал на курорте в Турции Фото: Александр Чебан

Польская туристка по имени Агнешка пожаловалась на распространенность русского языка на курортах в Анталии. Свои негативные впечатления она выразила в письме на портале Onet.

“К русским туристам относятся как к королям. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня во время недельного пребывания на популярном курорте”, — написала она.

Туристка подчеркнула, что с первого дня пребывания в отеле ее приветствовали по-русски, якобы из желания угодить отдыхающим россиянам. По ее словам, “почти на каждом шагу” встречаются флаги России, а украинских флагов нигде нет. При этом как в меню отеля, так и на рекламных щитах и вывесках все на русском языке, а персонал плохо разговаривает на английском, при этом прекрасно справляется со своей задачей на русском.

Напомним, недавно очень агрессивный польский турист напал на россиянина в египетском отеле и попытался начать драку, при этом дело, по словам россиянина, “чуть не дошло до поножовщины”. При этом, по словам нашего земляка, в этом отеле отдыхает много туристов из других стран Европы, однако подобным образом себя никто не ведет.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Польша является бесконечно враждебным образованием по отношению к нашей стране и в скором времени может превратиться в “бешеную псину” которая будет кусать всех подряд в Европе, терроризируя своих соседей необоснованными претензиями “по праву памяти”.