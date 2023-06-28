Офицер ЛНР Марочко заявил о снижении активности ВСУ на Луганском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины снизили активность наступления на Луганском направлении, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«За последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины и исчерпанием наступательного потенциала», – сказал офицер в беседе с ТАСС.

Напомним, ранее Марочко сообщил, российские войска отбили все попытки ВСУ пойти в наступление на Артемовск Донецкой народной республики. До этого временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказывал, что украинская армия активно, но безуспешно проводит разведку боем и прощупывает оборону ВС России по флангам Артемовска.

Между тем в Белом доме объяснили медленное наступление ВСУ крепкой обороной российских войск.