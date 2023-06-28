Заблудившийся в тайге 10-летний мальчик найден

Мальчик был найден волонтерами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно сообщению поисково-спасательного отряда "Амур" в их Telegram-канале, 10-летний мальчик, который пропал в глухой тайге Амурской области, был найден и вернулся к своим родным. Информация была подтверждена и СК по Амурской области.

В публикации, сделанной в 8:27 мск 28 июня, сообщается: "Найден. Жив". Таким образом, мальчик провел всю ночь под проливным дождем в тайге. Волонтеры пока не предоставили информацию о состоянии здоровья мальчика и подробностях его нахождения.

Как пишет "КП-Хабаровск", ребенка отец взял с собой на рыбалку, однако после исчезновения сына он не стал сообщать о произошедшем своей жене.

Напомним, что в среду, 28 июня, стало известно о пропаже ребенка в российской тайге. Поисковики активно работали в поселке Архара и осматривали местность с помощью параплана. Ситуация осложнялась тем, что до места, где исчез мальчик, можно было добраться только на вездеходе, а в тайге шел сильный дождь.