Подполковник Марочко: ВСУ каждый день безуспешно атакуют в районе Артемовска Фото: Александр КОЦ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ ежедневно атакуют российские позиции в районе Артемовска, однако ВС РФ успешно сдерживают натиск противника.

“Район населенного пункта Артемовск остается самым напряженным участком на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР. Украинские боевики на протяжении последнего времени ежедневно пытаются прорвать наши оборонительные порядки”, — сказал Марочко РИА Новости.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также отмечал, что украинская армия активно, но безуспешно проводит разведку боем и прощупывает оборону российских подразделений по флангам Артемовска.

По мнению главы общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, высокая активность ВСУ на всех направлениях связана с тем, что США поставили киевскому режиму задачу любой ценой добиться успеха в наступлении до предстоящего саммита НАТО.

При этом бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос считает, что Владимир Зеленский недооценил силу российской армии, а линия боевого соприкосновения из-за этого вскоре может оказаться под Киевом. В конечном итоге, по мнению военного, Киев проиграет текущий конфликт из-за того, что занимался “пиаром наступления ВСУ” в то время, как ВС РФ активно накапливали ресурсы и укрепляли позиции на новых территориях.