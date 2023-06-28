Резников заявил о наличии у ВСУ резервов с танками и бронетехникой НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины располагают резервами с танками и бронетехникой из стран НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

Как отметил глава Минобороны Украины в интервью Financical Times, Киев обладает резервами, в том числе бригадами, которые прошли обучение в странах Запада, а также бронетехникой и танками Североатлантического альянса. По его словам, эти резервы еще не были задействованы в наступлении, но «основные события еще впереди».

Резников оценил действия ВСУ как «подготовительную операцию». Он также отметил, что Вооруженные силы России возвели «очень сильные оборонительные рубежи».

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.

Напомним, ранее издание The New York Times писало, что наступление ВСУ не принесло никаких быстрых прорывов российской линии обороны и идет медленно.