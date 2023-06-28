Уборщица раскрыла самые раздражающие поступки клиентов

Когда клиенты просят натереть полы олифой или помыть окна снаружи, не рекомендуется давать ей новые задания. Фото: REUTERS

Виктория, профессиональная уборщица из Великобритании, поделилась в видео соцсетях о наихудших действиях некоторых клиентов. Она особенно раздражается, когда клиенты следуют за ней по дому и проверяют ее работу во время выполнения задания, пишет издание The Sun.

Виктория считает, что использование термина "прислуга" для обозначения специалиста по клинингу может раздражать его. Она также утверждает, что она и ее коллеги раздражаются, когда люди ходят по только что вымытому полу или просят их выполнить работу других специалистов.

Некоторые клиенты просят натереть полы олифой или помыть окна снаружи, но в то же время не рекомендуется давать ей новые задания за несколько минут до окончания ее смены.

Ролик Виктории был очень популярным, и множество ее коллег решили поделиться своими собственными историями о взаимодействии с раздражающими клиентами.

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