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НовостиОбщество28 июня 2023 7:40

Уборщица раскрыла самые раздражающие поступки клиентов

The Sun: Профессиональная уборщица из Великобритании Виктория назвала худшие поступки клиентов
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
Когда клиенты просят натереть полы олифой или помыть окна снаружи, не рекомендуется давать ей новые задания.

Когда клиенты просят натереть полы олифой или помыть окна снаружи, не рекомендуется давать ей новые задания.

Фото: REUTERS

Виктория, профессиональная уборщица из Великобритании, поделилась в видео соцсетях о наихудших действиях некоторых клиентов. Она особенно раздражается, когда клиенты следуют за ней по дому и проверяют ее работу во время выполнения задания, пишет издание The Sun.

Виктория считает, что использование термина "прислуга" для обозначения специалиста по клинингу может раздражать его. Она также утверждает, что она и ее коллеги раздражаются, когда люди ходят по только что вымытому полу или просят их выполнить работу других специалистов.

Некоторые клиенты просят натереть полы олифой или помыть окна снаружи, но в то же время не рекомендуется давать ей новые задания за несколько минут до окончания ее смены.

Ролик Виктории был очень популярным, и множество ее коллег решили поделиться своими собственными историями о взаимодействии с раздражающими клиентами.

Отметим, что ранее KP.RU писал о спасении жизни 14-летней девочки, полезных завтраках, которые дадут энергию с утра и заявлениях академика-кардиолога о том, как уберечь свое сердце от проблем.