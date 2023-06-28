Путин: Россия и Белоруссия делают все для укрепления своих экономик

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости своих экономик, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, в условиях санкций развивают кооперацию. Естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться, можно сказать, нереально», – сказал глава государства на итоговой сессии форума регионов России и Белоруссии.

По словам президента, Белоруссия является первым по объему торговли партнером РФ среди стран Содружества Независимых Государств и четвертым – во всем мире. Так, по итогам прошлого года товарооборот между государствами вырос на 12% и достиг более трех миллионов рублей, отметил Путин.

Российский лидер добавил, что крепнущее сотрудничество регионов России и Белоруссии являются центром союзнических отношений двух стран и интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Взаимовыгодные контакты поддерживают между собой практически все субъекты РФ и все области Белоруссии, подчеркнул глава государства.

Ранее стало известно, что Москва и Минск готовят совместный план действия в условиях санкций. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, страны знают, в каком направлении стоит двигаться. Также он отметил, что предполагалась более сложная ситуация для экономик России и Белоруссии в условиях санкций.