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НовостиВ мире28 июня 2023 8:11

Минобороны Тайваня зафиксировало два корабля ВМФ России у побережья острова

В связи с появлением фрегатов были подготовлены ракетные комплексы берегового базирования
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны Тайваня зафиксировало два корабля ВМФ России у побережья острова

Минобороны Тайваня зафиксировало два корабля ВМФ России у побережья острова

Фото: REUTERS

Два корабля Военно-морского флота России прошли во вторник, 27 июня, рядом с восточным побережьем Тайваня, сообщило Министерство обороны острова.

«Были обнаружены два российских фрегата, которые продвигались с юга на север по нашей восточной акватории», – сказано на сайте ведомства.

Как отмечает министерство, Вооруженные силы Тайваня следили за проходом российских фрегатов на протяжении всего пути, направив к ним самолеты и корабли. Кроме того, были подготовлены ракетные комплексы берегового базирования, сказано в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Тайваня в субботу, 24 июня, зарегистрировали приближение к острову 19 самолетов, а также пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые проводили совместное боевое патрулирование.

В начале июня ВС Тайваня зарегистрировали приближение к острову 37 китайских самолетов.