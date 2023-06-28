FT: в ЕС потребовали отложить внесение предложений по использованию активов России

FT: в ЕС потребовали отложить рассмотрение вопроса по использованию российских активов Фото: REUTERS

Издание Financial Times сообщило, что некоторые страны Евросоюза в частном порядке настаивают на том, чтобы отложить рассмотрение вопроса использования доходов от замороженных активов России, поскольку подобный шаг может подорвать веру иностранных государств в безопасность собственных активов в Европе.

“ЕК пообещала в течение нескольких недель подробные предложения по тому, как перенаправить доходы на поддержку восстановления Украины. Но этот шаг сопряжен с юридическими и финансовыми проблемами... Некоторые столицы в частном порядке настаивают на том, чтобы комиссия отложила свои предложения”, — пишет издание.

Напомним, ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в течение лета планирует рассмотреть способы использования доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины.

При этом издание Bloomberg отмечало, что власти ЕС признают незаконность изъятия российских активов на Западе, поэтому они могут лишь временно использовать доходы от этих активов.

Официальный представитель Дмитрий Песков подчеркивал, что страны Запада должны немедленно разморозить заблокированные российские средства без каких-либо условий, поскольку такими действиями они нарушают как нормы международного права, так и собственные законы.