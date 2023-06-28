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НовостиПолитика28 июня 2023 8:48

Патрушев провел встречу с главнокомандующим силами правопорядка Ирана в Москве

Стороны обсудили взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов
Дарья ЧИПУРНАЯ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел встречу с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Сардаром Ахмадрезой Раданом. Встреча состоялась в Москве.

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что Патрушев и Радан обсуждали вопросы продолжения российско-иранского сотрудничества по линии спецслужб и правоохранительных органов.

Напомним, в понедельник, 26 июня, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Стороны обсуждали международную повестку, сотрудничество в сфере торговли, а также события в России, связанные с попыткой военного мятежа 24 июня.

Президент Ирана, в свою очередь, выразил полную поддержку действиям российского правительства, направленные на подавление попытки мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" и его главы Евгения Пригожина.