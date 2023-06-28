Генерал МВД Травников попал в больницу после аварии на квадроцикле в Ленобласти

Генерал Александр Травников Фото: Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации

Бывший начальник университета МВД Санкт-Петербурга Александр Травников разбился на квадроцикле в Ленинградской области, генерала госпитализировали.

Как передает «КП – Санкт-Петербург», Травников катался на квадроцикле в деревне Липовая гора. Он не справился с управлением и врезался в препятствие. В настоящее время состояние генерала оценивается как тяжелое.

Какие именно травмы получил экс-начальник университета МВД, не сообщается.

Александр Травников стал главой Санкт-Петербургского университета МВД России в июне 2018 года. Он прослужил в этой должности до конца 2022 и ушел из университета после ареста трех высокопоставленных генералов по делу о злоупотреблении полномочиям. Сам Травников заявлял, что уволился по собственному желанию. Также генерал работал в уголовном розыске и был начальником УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга.

Ранее в Новосибирской области двое мужчин разбились на квадроцикле. Управлявший транспортным средством мужчина съехал с дороги и врезался в дорожный знак, после чего квадроцикл перевернулся.