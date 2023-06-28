Суд заблокирует несколько ссылок на песни рэпера Scally Milano о наркотиках

Суд запретил несколько треков рэпера Scally Milano Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил заблокировать на территории России несколько ссылок на песни Даниила Дмитриева, рэпера под псевдонимом Scally Milano.

Причиной этому послужила пропаганда наркотиков. Исполнитель пел на запрещенную в РФ для распространения тему по меньшей мере в четырех треках.

Суд по результатам экспертизы объявил, что песни Scally Milano формируют позитивный образ наркотиков в обществе и призывают к их употреблению среди детей и подростков. Теперь в России будут заблокированы 14 ссылок на песни данного исполнителя.

Отметим, что в июне 2023 года Scally Milano получил штраф в размере 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии РФ.

Напомним, 1 апреля 2023 года российское правительство одобрило законопроект о полном запрете пропаганды оборота наркотиков в стране. В мае комитет Госдумы по охране здоровья поддержал этот закон. Ожидается, что инициатива вступит в силу начиная с 1 января 2024 года.