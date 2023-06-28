Три фуры столкнулись под Новосибирском, погиб водитель

ДТП произошло под Новосибирском. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Как сообщается пресс-службой Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла в среду, 28 июня, на федеральной трассе "Иртыш". Водитель грузовика Iveko, двигаясь со стороны Омска в сторону Новосибирска, не справился с управлением и столкнулся с грузовиками Mercedes и Volvo на встречной полосе движения, пишет "КП-Новосибирск"

Авария произошла, когда автомобиль Mercedes перевернулся и загорелся. Затем огонь распространился на автомобиль Iveko, в результате которого водитель погиб на месте. Водитель Mercedes был доставлен в больницу с травмами. Третий участник ДТП не пострадал. Дорожная полиция активно расследует обстоятельства этого происшествия.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что в Иркутске на 4-летнюю девочку упала скамейка в парке, в Сибири мужчина выстрелил в полицейского, а в Новосибирскую область пришел ливень.