Турция и ООН предупредили Запад о рисках выхода России из зерновой сделки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переговоры о продлении действия зерновой сделки все еще идут, однако возможность выхода России из договоренностей остается большой. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом.

"На данный момент радостных новостей нет, эта вероятность остается высокой", - заявил собеседник агентства.

По его словам, сейчас Анкара и ООН продолжают вести контакты с российской стороной, а также с западными странами. Москва также предупреждает Запад о том, что негативные процессы по зерновому соглашению спровоцируют рост цен на сельхозпродукцию и приведут к проблеме с продовольственной безопасностью в нуждающихся странах.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил , что Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля 2023 года стало последним днем действия зерновой сделки. При этом российская сторона "исключает" возможности нового раунда консультаций с Организации Объединенных Наций (ООН) по данной сделке.