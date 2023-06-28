Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна развитие двустороннего сотрудничества

Владимир Путин созвонился с королем Бахрейна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор в среду, 28 июня 2023 года. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития взаимовыгодного российского-бахрейнского сотрудничества, информирует пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Бахрейна. Стороны условились о продолжении дальнейших контактов.

Кроме того, король Бахрейна отметил дружественный характер двусторонних отношений, а также выразил поддержку действиям российского правительства по обеспечению стабильности в стране.

Владимир Путин, в свою очередь, поздравил Хамада Бен Ису Аль Халифу и весь народ Бахрейна с одним из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Все они поддержали действия властей РФ в отношении попытки военного мятежа в стране.