Китай пожелал Байдену решить внутренние дела после его слов о сложностях в КНР

Китай пожелал Байдену решить проблемы в США после его слов о сложностях в КНР Фото: REUTERS

Китай уверен, что справится с любыми проблемами с помощью руководства Коммунистической партии и поддержки китайского народа. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин.

"У Китая есть руководство Коммунистической партии и усилия китайского народа, Китай следует по пути социализма с китайской спецификой и уверен, что сможет справиться со всеми возникающими трудностями", - отметила официальный представитель МИД КНР на брифинге, комментируя высказывание американского президента Байдена о проблемах в Китае.

Также Мао Нин надеется, что Соединенные Штаты смогут сфокусироваться на собственных внутренних вопросов и начнут "играть более конструктивную роль в мировой стабильности".

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности, об этом сообщил журналистский пул Белого дома.