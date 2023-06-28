Психолог назвала профессии, в которых люди больше всего выгорают Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клинический психолог клиники «Ниармедик на Маросейке», член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Елена Смолянская в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что к эмоциональному выгоранию зачастую склонны представители профессий, которые предлагают непосредственную работу с людьми.

По ее словам, в основном уязвимы педагоги, работники социальной сферы, а также медики. При этом, как уточнила эксперт, согласно исследованиям, наиболее склонны к эмоциональному выгоранию учителя начальной школы, сотрудники общественных и государственных служб, а также работники онкоотделений и скорой помощи.

Смолянская добавила к данному списку сотрудников правоохранительных органов, спасателей, психологов, приходских священников. По ее словам, склонность к выгоранию также зависит также от возраста работника.

«Например, наиболее подвержены выгоранию молодые люди - ввиду несоответствия завышенных ожиданий и реальности, а также по причине отсутствия опыта», - заявила она.

Как отметила специалист, многие сталкиваются с безразличием работников служб, которые обязаны взаимодействовать с людьми, что, по ее словам, является признаком эмоционального выгорания, а не чертой характера.

Ранее опрос показал, что врачи устали больше, чем за предыдущие годы. Как сообщала «Российская газета», медики планируют отпуск дома или на даче.

Психолог Галина Добромирова рассказала, как избежать эмоционального выгорания. Как писал Life.ru, специалист советовала в воскресенье выделять 15 минут для планирования своей рабочей недели.