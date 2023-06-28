Зеленский внес законопроект об обязательном знании английского для чиновников

Зеленский внес в Раду законопроект об обязательном знании английского для украинских чиновников и военнослужащих Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который сделает обязательным для украинских чиновников и военных знание английского языка.

“Английский язык принадлежит к языкам международного общения на Украине”, — следует из комментария к законопроекту. При этом Зеленский определил статус этого закона как неотложный.

В случае принятия закона владение английским языком станет обязательным не только для высших государственных чиновников, но и для всех руководителей местных администраций и даже сотрудников полиции и других силовых органов.

Ранее Зеленский предложил даже Рождество отмечать по западному образцу — 25 декабря. В новом законопроекте также предлагается установить 15 июля Днем украинской государственности, а 1 октября Днем защитников и защитниц Украины. В комментарии к закону указано, что данные меры необходимы в рамках отказа от российского наследия.