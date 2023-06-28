МегаФон обеспечивает безопасность навигации на Каме и ее притоках

Как рассказал производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов, на водных путях Камского бассейна используются 50 «цифровых» навигационных знаков, часть из них - на удаленных и труднодоступных участках. В целом они обеспечивают цифровой контроль на протяжении почти 2 тысяч километров.

При выборе оператора была важна широкая зона покрытия. Сеть МегаФона работает там устойчиво, поэтому ее используют и бригады, которые обслуживают оборудование и следят за его работой на реке.

Кама с притоками входит в Единую глубоководную систему европейской части России, которая связывает крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. «Администрация «Камводпуть» работает на территории Пермского края, Удмуртии, Башкортостана и Татарстана. Навигация активная: в прошлом году, например, по речным путям Камского бассейна перевезено больше 12 млн. тонн грузов и больше 120 тысяч человек.

Цифровые буи передают информацию о местоположении, режиме работы светового сигнала, аварийных или чрезвычайных ситуациях, например, при затоплении или поломке от удара проходящим судном.

– Мы впервые участвуем в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и ее притоков. МегаФон – лидер по качеству сети среди российских сотовых операторов. Уверены, что широкое покрытие сети позволит партнерам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных действий, – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.