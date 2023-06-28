ВОЗ заявила о значительном влиянии пандемии COVID-19 на психику молодых людей Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на психическое здоровье детей и молодежи, заявили в Европейском региональном бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения.

Как говорится в отчете ЕРБ, результаты опросов, проведенных в 2021-2022 годах, показали, что «COVID-19 оказал неодинаковое воздействие на детей и подростков, особенно на детей из более неблагополучных семей, чьи школы были закрыты в течение длительного периода времени и которым не хватало поддержки как дома, так и в школе».

По словам директора ЕРБ Ханса Клюге, школьницы старшего возраста испытывали более серьезные негативные последствия для психического здоровья. В этой связи он подчеркнул необходимость срочных действий, в том числе большей поддержки дома, в школе и социальной деятельности.

Кроме того, отмечается, что 30% молодых людей сообщили о негативном влиянии пандемии на их психическое здоровье, 16% подростков – о низкой степени удовлетворенности жизнью, при этом главным образом на это жаловались девочки. В ВОЗ также обеспокоены тем, что менее обеспеченные подростки чаще сообщали о негативном влиянии пандемии COVID-19 на их жизнь, несмотря на тот же уровень социальной поддержки, что и у их более обеспеченных сверстников.

Как писал сайт KP.RU, пандемия COVID-19 была официально отменена 5 мая этого года. С начала пандемии в мире от этой инфекции скончались по меньшей мере 20 миллионов человек.

Напомним, ВОЗ назвала пандемией вспышку коронавируса COVID-19 в марте 2020 года. Тогда гендиректор всемирной организации Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что количество случаев заражений, смертей и стран, затронутых вирусом, будет расти.