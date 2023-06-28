Бразильский президент Силва недоволен предложенной ему на приемах в Европе едой Фото: REUTERS

Президент Бразилии Лула да Силва остался недоволен едой, которую предлагали ему на приемах в Европе. Об этом стало известно в среду, 28 июня.

По словам главы государства, особо его расстроил маленький и ограниченный размер порций.

"Я пообедал с Макроном и Маттареллой. Два приема пищи во дворцах, которые были не очень хороши". А размер порций очень маленький и ограниченный", - сообщил Силва.

Ранее бразильский президент призывал страны БРИКС использовать в торговле альтернативные доллару валюты. В качестве альтернативы он предложил национальные валюты.

Напомним, ранее Египет подал заявку в БРИКС. Его заявление на вступление поддержала Российская Федерация, сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко. Вступление страны в союз может состояться после проведения необходимых процедур.