Марат Башаров рассказал, на какие жертвы идет ради рейтингов "Битвы экстрасенсов"

Марат Башаров на съемках "Битвы экстрасенсов".

Актер и телеведущий программы "Битва экстрасенсов" Марат Башаров идет на жертвы, чтобы повысить рейтинги мистического реалити-шоу на телеканале ТНТ.

По словам Башарова, работа у него тяжелая, а съемочные дни длятся от 14 до 20 часов. Ради рейтингов, которые не так просто заработать, ему приходится бегать по грязи и по ночным кладбищам.

"Мне приходится сталкиваться с человеческой болью, со слезами людей, которым нужно помочь. Но после того, как наши герои пообщаются с экстрасенсами, я чувствую облегчение, потому что вижу в их глазах радость, надежду на жизнь и счастье, успокоение в душе", - рассказал Башаров в интервью сайту teleprogramma.pro.

Напомним, 48-летний Башаров стал ведущим программы "Битва экстрасенсов" в 2009 году, начиная с восьмого сезона, сменив на экране Михаила Пореченкова.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как живет актер Марат Башаров, угодивший в громкий скандал с избиением жены и устраивавший пьяные дебоши.