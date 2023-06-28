Песков высказался о будущем ЧВК в России

Песков заявил, что вопрос о правовом статусе ЧВК в России продолжат обсуждать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В настоящее время четкой позиции по вопросу разрешения частных военных компаний (ЧВК) в России нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно продолжится», – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

После попытки вооруженого мятежа в России в Госдуме заявили, что в стране нужен закон о регулировании ЧВК. Эту идею поддержали треть россиян, а больше половины выступили за еще более строгие меры. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что не видит необходимости в отдельном законе о деятельности ЧВК.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер». По его словам, с мая 2022 по май 2023 года на ее содержание было выделено 86 миллиардов рублей. В эту сумму входило денежное содержание группы и прочие выплаты.