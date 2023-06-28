Путин проведет совещание по туризму в Дагестане 28 июня 2023 года

Песков: Путин отправится в Дагестан на встречу с Меликовым и проведет совещание по туризму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 28 июня отправится в Дагестан на совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

“Традиционно будет обмен мнениями, и проведет это совещание президент в самом Дагестане, где он окажется во второй половине дня”, — уточнил Песков, добавив, что президент проведет отдельную встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Также Песков отметил, что в совещании примет участие глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников с докладом о реализации туристических проектов в данном регионе. В свою очередь глава Минтранса Виталий Савельев и глава республики Меликов выступят с докладами о работе в области инфраструктуры региона.

Долгое время российские туристы не рассматривали Дагестан в качестве места для отдыха. Местные жители также признавали, что не думали о родном крае, как о туристической мекке, однако пару лет назад все изменилось. Пейзажи республики на берегу Каспийского моря могут дать фору не только российским регионам, но и даже отдельным странам. Сайт KP.RU рассказал о лучших идеях для поездок на выходные на Северный Кавказ, о необычных экскурсиях от местных жителей, а также раскрыл 7 причин выбрать именно Дагестан как место для отпуска.