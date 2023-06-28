МИД Эстонии: страна продолжит выдавать визы россиянам по особым случаям Фото: Олег ЗОЛОТО

МИД Эстонии опубликовал заявление, вышедшее после громких слов представителей Латвии о прекращении выдачи виз гражданам России даже по особым случаям. Пресс-секретарь эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьев отметила, что, в отличие от латвийцев, Таллин продолжит выдавать гражданам РФ особые и гуманитарные визы.

«Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года. Остались только узкие исключения - гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы», - ответила Тислер-Лаврентьев на вопрос, не планирует ли Эстония последовать примеру Латвии.

Рига аргументировала своё решение «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России», явно отсылая на попытку вооружённого мятежа 24 июня 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Италия планирует изменить порядок подачи заявления на визу для граждан России.