Названы самые счастливые профессии в России

Свою профессию в России больше всего любят учителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чаще всего свою работу любят учителя, а также главные бухгалтеры и врачи, реже - продавцы, кладовщики и операторы call-центра. Об этом говорит опрос сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого представила «Газета.Ru».

Учителя возглавили рейтинг работников, которые больше всего любят свою работу. Таких респондентов было 76%. В тройку лидеров также вошли главные бухгалтера (75%) и врачи (74%). Кроме того, тепло относятся к своей профессии также экономисты (73%), а также программисты и дизайнеры (по 70%).

Меньше всего говорили о любви к своей работе продавцы (27%), а также операторы call-центра (35%) и кладовщики (36%), курьеры (37%) и охранники (39%).

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