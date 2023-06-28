Актриса Анна Старшенбаум заявила о второй беременности и пожаловалась на токсикоз Фото: Иван ВИСЛОВ

Известная российская актриса, известная по фильму "Эскортница" и сериалу "Психологии, Анна Старшенбаум станет мамой во второй раз. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

"В связи со своим новым положением, а положение у меня очень интересное, я переехала за город. Сейчас я остро реагирую на людей и у меня обостренное восприятие всего, и здесь, за городом так хорошо, тихо, спокойно", - заявила Старшенбаум.

Пол будущего малыша артистка раскрывать не стала. При этом Анна пожаловалась на плохое самочувствие из-за сильного токсикоза. Старшенбаум заметила, что забеременеть в 20 лет и в 30 лет - это совершенно разные положения. Сейчас артистка чувствует себя достаточно плохо.

До 2017 года артистка была замужем за российским актером Алексеем Барашковым, однако в августе супруги развелись. У пары есть общий сын Иван, которому сейчас 10 лет.

В 2020 году артистка оказалась в центре скандала с известным телеведущим Борисом Корчевниковым. Актриса Анна Старшенбаум опубликовала в блоге серию видео, посвященных участию в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека". Знаменитость набросилась на телеведущего с обвинениями и назвала "Судьбу человека" "бесовщиной".