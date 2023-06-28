Минобороны: российские войска отразили атаки ВСУ на трёх направлениях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки российские войска успешно отразили сразу девять атак ВСУ, которые одновременно наносились по трём на правлениям. Ни одно из наступлений Украины не достигло успеха. Об этом сообщили 28 июня 2023 года в пресс-службе Министерства обороны России.

«На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое Донецкой народной республики», - говорится в публикации.

Ещё две попытки атаковать ВСУ предприняли на Южно-Донецком направлении, и две - на Красно-Лиманском. В общей сложности противник потерял за последние сутки, касательно только атак на указанных направлениях, 355 бойцов и 13 единиц техники, включая артиллерию и бронемашины.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин озвучил все известные потери военной техники ВСУ за время попыток Киева перейти в наступление.