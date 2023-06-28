Валентина Матвиенко оценила предложения Самарской области по сотрудничеству с Республикой Беларусь

Подпись под фото: Тема сотрудничества была поднята в рамках проведения X форума регионов России и Беларуси в Уфе. Фото: Светлана Осьмачкина

В среду, 28 июня, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретились с главами субъектов двух стран. Встреча прошла в рамках проведения X форума регионов России и Беларуси в Уфе. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров. Одной из главных тем стали итоги развития межрегионального сотрудничества.

Беларусь является стратегическим торгово-экономическим партнером Самарской области. Как сообщила Валентина Матвиенко, по итогам 2022 года губерния оказалась в числе регионов-лидеров, поставляющих товары в Республику. Дмитрий Азаров, в свою очередь, отметил, что сотрудничество сторон – приоритетное направление работы областного правительства в международном направлении.

– Мы понимаем, что в условиях беспрецедентных по масштабу и несправедливости санкций особенно важно использовать инструменты и механизмы стимулирования экономического роста, позволяющие обеспечивать технологический суверенитет экономик наших стран, – подчеркнул губернатор.

Стороны активно сотрудничают и в области науки. Так, в регионе действует НОЦ «Инженерия будущего», который объединяет научные организации Беларуси. В Самарской области также планируется запуск проекта по производству беспилотников. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2023. Особое внимание уделяется и реализации совместных образовательных программ. В планах – создание совместного центра трансфера технологий во всех направлениях сотрудничества.

– Самарский университет заключил 3 соглашения с Гомельским, Гродненским государственными медуниверситетами, Республиканским научно-практическим центром травматологии и ортопедии. На базе нашего университета создан Центр Национальной технологической инициативы по сквозной технологии «Бионическая инженерия в медицине», где выпускают разнообразные индивидуальные эндопротезы из титана и циркониевой керамики, – поделился Дмитрий Азаров, отметив, что протезы также будут поставляться в Беларусь.

Глава региона также выразил готовность развивать сотрудничество по направлению «умное агро»: от создания цифровых двойников растений до интеллектуальных систем управления сельскохозяйственными предприятиями и беспилотной наземной техникой.

– Это очень перспективные и важные направления сотрудничества. Думаю, другие регионы услышали ваши инициативы по развитию этой сферы, – прокомментировала доклад губернатора Самарской области Валентина Матвиенко.