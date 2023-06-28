Названы потери европейских стран от отсутствия российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потери из-за отсутствия российских туристов в разных странах европейских могли потерять порядка миллиарда евро. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, отметив, что средний чек россиянина при отдыхе в Европе был примерно 1200 евро

«В первую очередь потеря российских туристов неприятна для Финляндии. Сухопутная граница давала достаточно большой оборот и туристов, и шопоголиков, тех, кто приезжал не только на экскурсии и оздоровление, но также активно покупал», - отметил вице-президент РСТ.

Барзыкин отметил, что россияне были в тройке туристов с самой высокой покупательской способностью. Как он заявил, российские туристы активно ездили на экскурсии, покупая местную продукцию, а не просто сидели на пляжах.

По его словам, особенно уход российских туристов ощутили Испания, Италия, Греция, а также Франция. «Теперь большинство путешественников едут в Турцию, скоро начнут активно ездить в Китай. Потери для Европы оцениваются по-разному, но озвучиваются суммы порядка миллиарда евро», - добавил он.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал о текущих трендах выездного туризма. Как писал RT, он сообщил о восстановлении прямых регулярных и чартерных рейсов в зарубежные страны, отметив, что в трендах находится Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, а также Шри-Ланка.

Тем временем, как сообщал «360», Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что стоимость билетов за границу пришла в норму после скачка в субботу, 24 июня.