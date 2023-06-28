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НовостиВ мире28 июня 2023 12:26

Швейцария отклонила заявку на продажу Украине 96 танков Leopard через Германию

Запрос компании Ruag SА был отклонен
Дарья ЧИПУРНАЯ
Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard Украине

Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный совет Швейцарии на своем официальном сайте сообщил об отказе на запрос международной аэрокосмической и оборонной компании Ruag SА о поставке на Украину танков Leopard-1 A5.

В документе ведомства говорится, что Швейцария поставила во главу угла политику нейтралитета, поэтому отказала в передаче киевскому режиму 96 танков Leopard.

"Такая продажа противоречила бы закону о военной технике и привела бы к отходу от политики нейтралитета Швейцарии", - говорится в документе.

Напомним, Ruag SА еще в апреле сделала запрос на экспорт и перепродажу подержанных и неработоспособных танков, которые находятся на хранении в Италии. Перед отправкой на Украину в ряды ВСУ эти танки должны были пройти быть отремонтированы в Германии.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместном с НАТО выступлении публично отказал офису Зеленского в передаче Киеву крылатые ракеты Taurus дальностью действия 500 км.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что поставленные Украине иностранные танки "горят за милую душу".