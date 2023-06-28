Швейцария отклонила заявку на продажу Украине 96 танков Leopard через Германию

Швейцария отклонила заявку на продажу 96 танков Leopard Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный совет Швейцарии на своем официальном сайте сообщил об отказе на запрос международной аэрокосмической и оборонной компании Ruag SА о поставке на Украину танков Leopard-1 A5.

В документе ведомства говорится, что Швейцария поставила во главу угла политику нейтралитета, поэтому отказала в передаче киевскому режиму 96 танков Leopard.

"Такая продажа противоречила бы закону о военной технике и привела бы к отходу от политики нейтралитета Швейцарии", - говорится в документе.

Напомним, Ruag SА еще в апреле сделала запрос на экспорт и перепродажу подержанных и неработоспособных танков, которые находятся на хранении в Италии. Перед отправкой на Украину в ряды ВСУ эти танки должны были пройти быть отремонтированы в Германии.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместном с НАТО выступлении публично отказал офису Зеленского в передаче Киеву крылатые ракеты Taurus дальностью действия 500 км.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что поставленные Украине иностранные танки "горят за милую душу".