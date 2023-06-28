Российские войска поразили объекты нефтепереработки и хранения топлива ВСУ Фото: REUTERS

Воздушно-космические силы России поразили объекты нефтепереработки и хранения топлива Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Цель удара достигнута», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил генерал-лейтенант, за прошедшие сутки российским войскам удалось отразить две атаки украинских войск в районе Времевского выступа в ДНР. На Донецком направлении ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку Krab.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС России нанесли ракетный удар по складам артиллерийских боеприпасов ВСУ. Все объекты были уничтожены, на складах находились в том числе боеприпасы, поставленные Украине странами Запада.