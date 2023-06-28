РФ будет добиваться экстрадиции задержанного в Казахстане по запросу США Кислицына Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никита Кислицын, руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T., был задержан в Казахстане по требованию Вашингтона. Теперь Россия будет добиваться экстрадиции своего гражданина, о чём сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«РФ будет добиваться экстрадиции из Казахстана главы департамента компании по защите от кибератак, задержанного по запросу США», - говорится в публикации.

Напомним, днём 28 июня 2023 года стало известно о расследовании уголовного дела в отношении Кислицына, а также о том, что он находится в розыске у российских силовиков. Одного из руководителей компании F.A.C.C.T. следователи также попросили заочно арестовать.

Ранее KP.RU сообщил, в чём российские правоохранительные органы подозревают Кислицына, и в чём заключается суть расследуемого уголовного дела.