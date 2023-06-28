Литва намерена передать Украине 80 комплектов Skywiper Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Литвы предложило парламенту республику проект о передаче Киеву ряда вооружений. Как сообщает Lenta.ru, речь идет о 80 комплектах EDM4S SkyWiper, которые подавляют дроны, а также о нескольких системах боевых беспилотников Warmate.

В сопроводительном документе отмечается, что Вильнюс намерен передать Киеву вооружение на 2 452 000 евро.

В пакет вошло четыре позиции, первые две из которых – Warmate с десятью дронами с требующимся комплектом, а цена каждой системы составляет 275 600 евро, третья позиция - семнадцать комплектов Warmate (цена каждого 26 400 евро), а четвертая - восемьдесят систем EDM4S SkyWiper (стоимость 18 150 евро).

Отмечается, что полученное оружие нужно использовать «для обеспечения внутренней безопасности украинской армии и подведомственных ей учреждений, национальной обороны».

Сообщается, что решение Минобороны Литвы уже было одобрено в правительстве, и теперь проходит процедура рассмотрения в парламенте.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что республика выкупила два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Как писали «Известия», литовский лидер уточнил, что эти пусковые установки в ближайшее время будут доставлены на Украину.

Тем временем, как сообщал ОТР, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении Берлина разместить в Литве военную бригаду на постоянной основе.