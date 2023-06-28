Президент Польши Дуда прибыл в Киев для переговоров с Зеленским Фото: REUTERS

Глава Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев, сообщает его канцелярия. О его визите стало известно в среду, 28 июня 2023 года.

Планируется, что Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с празднованием дня конституции в Киеве.

"Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Беседа с Владимиром Зеленским связана с празднованием украинского Дня конституции", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны планируют обсудить ситуацию на Запорожской АЭС и на украинском конфликте.

"Также будет поднята тема подготовки к июльскому саммиту НАТО", - отметили в канцелярии.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда, общаясь с журналистами перед отправлением в Гаагу на встречу с другими членами НАТО, заявил, что перемещение ЧВК "Вагнер" в Белоруссию является "очень негативным сигналом" для Варшавы.